L’Amérique latine, nouveau terrain de dispute entre les États-Unis et la Chine

Si la tendance se maintient, la Chine sera la première puissance mondiale d’ici la fin de la présente décennie et le centre technologique et économique global va continuer de se déplacer de l’Atlantique nord vers le sud-est asiatique. Malgré l’évidence, les États-Unis refusent d’admettre leur perte d’hégémonie au profit de la Chine et, dans un autre ordre d’idées, de la Russie. D’où leurs efforts pour bloquer les projets et aides diverses de la Chine en Amérique latine, son arrière-cour où depuis le début du XXe siècle, sauf pour quelques pays irréductibles comme Cuba, entre autres, ils font la pluie et le beau temps.

Ainsi, il y a quelques semaines, le président Joe Biden a décidé de prendre les grands moyens pour contrer l’influence du géant asiatique dans la région. Il a mandaté seize agences gouvernementales de trouver l’origine du coronavirus, entonnant le refrain de son prédécesseur — souvenez-vous que Donald Trump parlait sans cesse de « peste chinoise » — sur la création possible de ce virus dans un laboratoire de la ville chinoise de Wuhan. À suivre dans les mois à venir.

Plutôt que de se préoccuper de soigner les populations dans le besoin en distribuant massivement les vaccins contre la covid-19, ce qui serait un bien meilleur moyen pour favoriser un rapprochement et gagner des appuis, les États-Unis favorisent actuellement l’organisation d’un « tourisme vaccinal ». Des agences de voyage offrent désormais des forfaits avion-hôtel-transport vers les centres d’immunisation dans le but de relancer l’industrie touristique durement malmenée depuis le début de la pandémie. Quant au vaccin, on dit même qu’il peut être administré dans les supermarchés comme Walmart et Costco. Pour ce qui est du contrôle médical pré et post vaccin, on repassera. Un tel voyage coûte au bas mot quelques milliers de dollars. Je n’ai rien contre, mais sérieusement, qui va en profiter ? Seuls les Latino-américains les plus fortunés pourront se rendre aux États-Unis, entre autres en Louisiane, au Texas, en Arizona, au Nevada, en Floride et à New York, pour y recevoir les vaccins fabriqués par les multinationales de la pharmacie, Pfizer, Johnson & Johnson et cie.

La population des États-Unis — 330 millions d’habitants — représente 4% de la population mondiale. Or ce géant a accaparé plus de deux milliards de doses du vaccin anti-covid-19 — 2 milliards 600 millions plus précisément —, de quoi vacciner le tiers des habitants de la planète. Croyez-vous que c’est dans ce but qu’il les a achetés ? Nenni. Ce sont autant de vaccins dont sont privés les pays pauvres de la région, alors que les dix pays les plus riches ont mis la main sur 80% des vaccins contre la covid-19.

Pendant ce temps, soixante-dix pays ont signé des ententes avec la Chine pour immuniser leurs populations, tandis que trente autres se sont procuré le vaccin russe Spoutnik V.

Pendant ce temps, un petit pays du tiers-monde comme Cuba lutte d’arrache-pied depuis des mois pour justement échapper à cette surenchère honteuse et développer dans les règles de l’art son propre vaccin pour sauver des vies et immuniser sa population et d’autres nations dans le besoin. Plutôt que de l’encourager — rappelons-nous que ce virus tue des milliers de vies tous les jours —, on fait tout pour lui couper l’herbe sous les pieds et l‘empêcher d’acquérir les matières premières nécessaires à la fabrication du vaccin ou les pièces de rechange pour les instruments de précision de ses laboratoires. Dans une optique purement capitaliste, que les États-Unis et les géants pharmaceutiques empêchent la production d’un médicament compétitif, cela peut se comprendre, mais d’un point de vue humanitaire, c’est totalement honteux.