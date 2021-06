L’inauguration du parc Derek-Aucoin

La Ville de Boisbriand tenait à rendre un hommage à l’ancien lanceur des Expos, le regretté Derek Aucoin. Un hommage qui serait à la hauteur de l’homme qu’il a été. Maintenant, c’est tout le parc Charbonneau, une partie importante de la Ville de Boisbriand, qui portera le nom, « Derek Aucoin ».

Photos Yves Déry, Christian Richard, Pascale Vallée

Isabelle Rochefort, l’épouse de Derek Aucoin, est en compagnie de leur fils, Dawson Aucoin, Luc Desilets, député fédéral, Marlene Cordato, mairesse de Boisbriand, et Eric Girard, ministre à l’Assemblée nationale.

Érick Rémy, conseiller municipal et président du Comité de toponymie et du patrimoine de la Ville de Boisbriand, est accompagné de Benoit Rioux, auteur, du jeune Dawson Aucoin et de l’entraîneur du Rocket, Joël Bouchard, un grand ami de la famille.

Éric Hurtubise, Rousseau Sports, un partenaire majeur du Royal de Repentigny de la LBJEQ et Marc-André Ronda, DG du Royal, sont entourés de représentantes de la Ville de Repentigny, Valérie Prévost, directrice des loisirs, des sports et de la vie communautaire et la conseillère, Cécile Hénault.

Lafleur Portes de Garage a accueilli deux nouveaux collègues au sein de l’entreprise, Pierre Rioux et Chantal De Luca.

La division du Québec de la Fondation du rein innove avec les Rencontres de tennis nocturne. Pierre Curzi, président d’honneur, est en compagnie des représentants de la fondation, Francine Labelle, DG, et Pierre Jetté, président.

Résident du secteur Le Gardeur, papa de quatre enfants, Éric Dostaler, un passionné de sport et cofondateur de l’Entrepôt du baseball, se présente aux élections municipales de Repentigny. Son oncle, Michel, a évolué au sein du réseau des filiales des Expos.