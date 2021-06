Montréal: coups de feu tirés dans le Sud-Ouest

Plusieurs coups de feu ont été tirés en pleine rue dans l’arrondissement du Sud-Ouest, à Montréal, dans la nuit de jeudi à vendredi.

Les policiers appelés vers 0 h 45 n’ont localisé ni victime ni suspect sur place, à l’intersection des rues Saint-Ambroise et Saint-Rémi.

Au moins deux douilles ont été localisées au sol, alors qu’un impact de projectile a ciblé un véhicule en stationnement, a indiqué la porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal, Caroline Chèvrefils.

Des informations indiquent qu’un conflit aurait dégénéré entre deux groupes d’individus pour une raison encore inconnue.

La scène a été protégée pour les enquêteurs et les techniciens en identité judiciaire et l’unité canine a été demandée sur les lieux, selon le SPVM.

Des témoins devaient être rencontrés par les enquêteurs chargés de déterminer les circonstances exactes de cet événement, a ajouté la porte-parole de la police, précisant que l’enquête se poursuit.

Les rues Saint-Ambroise et Saint-Rémi ont été fermées à la circulation. La première entre les rues Philippe-Lalonde et de Courcelle et la seconde entre Sainte-Marie et Cabot.