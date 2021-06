Parti vert: quand Annamie Paul révèle ses forces

Le Parti vert est devenu un kaléidoscope de couleurs irréconciliables avec son mandat premier d’être une voix crédible en matière d’environnement et de développement durable.

Au cours de la dernière semaine, magouilles libérales aidant, le Parti vert s’est immolé sur la place publique autour du thème du... conflit israélo-palestinien.

LE MOYEN-ORIENT CHEZ LES VERTS

Un peu de contexte. Il y avait, depuis quelques années déjà, au sein du Parti vert, une frange plutôt militante anti-Israël qui prônait le « BDS » (boycott, désinvestissement et sanctions) contre l’État hébreu. Elizabeth May avait du fil à retordre avec eux et a réussi, tant bien que mal, à désamorcer une crise appréhendée sur le sujet.

Lors du plus récent conflit, une obscure députée du Parti vert, Jenica Atwin, s’en est prise à Israël et à sa cheffe. Elle a tweeté qu’Israël était un État apartheid et que sa cheffe était trop molle dans sa réponse à la crise.

La cheffe du Parti vert a beaucoup travaillé à l’international et sa réponse pour une désescalade des deux côtés reflétait son expérience en la matière.

Puisqu’Annamie Paul est à la fois la seule cheffe de parti juive et la seule Noire au fédéral, il était difficile de ne pas remarquer que l’attaque d’Atwin était un double coup bas : sur Israël, elle sous-entendait une loyauté divisée de la part de Paul parce qu’elle est juive et disait, du même coup, qu’elle ne faisait rien contre... l’apartheid.

OPPORTUNISME LIBÉRAL

C’est là où les libéraux sentent l’opportunité.

Dominic LeBlanc tient une conférence de presse pour annoncer que Jenica Atwin, comme lui députée du Nouveau-Brunswick, a trouvé une nouvelle maison... au Parti libéral ! Peu importe que la transfuge tienne des propos diamétralement opposés à la politique officielle du Parti libéral ! Un siège est un siège.

Trudeau était en Europe et la poussière était censée être retombée le temps qu’il sorte de quarantaine.

FORCE ET FRANCHISE

Annamie Paul a dû passer devant une inquisition de son propre parti, ses mini-Torquemada ayant dressé une très longue (et largement incohérente) liste de ses torts.

C’est là où c’est devenu intéressant. Au lieu de plier l’échine, Paul s’est battue. La pitoyable tentative de putsch s’est soldée par des demandes qu’elle critique un ancien employé ! Hallucinant !

Le lendemain, Annamie Paul est allée devant les caméras et a... vertement attaqué ses accusateurs. Elle a fait une ronde des médias remarquable par sa force et sa franchise.

Elle n’a pas épargné Trudeau au passage, le traitant de faux féministe qui n’est pas un allié des minorités.

ÉCHEC DE TRUDEAU

La communauté juive était mécontente que Trudeau trahisse ses propres principes, mais il y a encore là de la pure politique : il y a deux mois, le NPD a adopté des positions plutôt anti-Israël qui ont obtenu la faveur d’une partie de l’électorat progressiste au Canada. C’est bien mal connaître les libéraux que de penser qu’ils vont concéder un pouce de terrain électoral.

La manœuvre qui consistait à aller recruter Atwin était censée être un coup de maître pour aider les libéraux à consolider leurs votes. À la place, c’est devenu un échec pour Trudeau à la veille des élections.