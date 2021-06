Portes ouvertes au nouveau Colisée de Trois-Rivières

Le nouveau Colisée de Trois-Rivières est maintenant pratiquement parachevé et pour la première fois la Ville y a admis la presse.

L'amphithéâtre compte 4500 fauteuils bleus, incluant ceux des loges. Même en hauteur les spectateurs resteront près de l'action sur la patinoire.

«Peu importe où on est placé, la vue va être excellente. Il n'y a rien qui va nuire», a dit, en pointant du doigt, Éric Angers, chef de la division des Immeubles de la Ville.

Le tableau indicateur est du même genre que celui du Centre Vidéotron à Québec, dont se sont inspirés, avec aussi la Place Bell à Laval, les concepteurs du nouveau Colisée.

Même en se déplaçant, les spectateurs ne perdront rien de l'action. «Tout le tour du Colisée, dans le fond, on a accès. On a toujours une visibilité quand on se déplace pour aller aux salles de bain où aux concessions», a ajouté Patrice Gingras, directeur de la division Génie.

L'amphithéâtre aura coûté officiellement un peu plus de 60 millions $.

«Quand je visite, maintenant, je regarde les gens qui regardent et il est là mon plaisir, et c'est là que je suis capable d'évaluer. Je peux vous dire que ça fait son effet», a raconté le maire Jean Lamarche. Le Colisée de Trois-Rivières accueillera la seule équipe québécoise de la East Coast Hockey League (ECHL), les Lions de Trois-Rivières. Le premier match local sera disputé le 21 octobre prochain.