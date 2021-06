Quoi regarder à la télé samedi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le samedi 19 juin:

«The Grave»

En provenance d’Israël nous arrive cette série dans laquelle trois squelettes sont découverts à la suite d’un important tremblement de terre. Le mystère s’épaissit quand on apprend que l’ADN qui y a été prélevé correspond à celui de trois autres personnes... vivantes.

En tout temps sur Club illico.

«L’avenir nous appartient»

Le chanteur Jean-François Breau fait sa première épicerie zéro déchet et Joséphine Bacon enseigne l’innu. De plus, il est question d’autodéfense numérique chez les ados, du partage de plats culinaires et la réalisation de bouquets à partir d’une sortie dans les bois.

Samedi, 15 h, Télé-Québec.

«Valérian et la cité des mille planètes»

Luc Besson a vu grand et gros avec cette ambitieuse aventure de science-fiction dotée d’un budget de quelque 175 millions $ US. Malheureusement, les cinéphiles ne l’ont pas suivi dans cette folie située au 28e siècle, alors que deux agents doivent faire respecter l’ordre dans l’espace.

Samedi, 15 h 30, TVA.

«100 % Scandales»

Pendant plusieurs décennies, l’escroc américain John Meehan s’est amusé à vivre dans le mensonge pour parvenir à ses fins, manipulant notamment Debra Newell. Le documentaire se penche sur celui qui était notamment surnommé «Dirty John» et qui a dû répondre de ses nombreux crimes.

Samedi, 19 h, MOI ET CIE.

«Gala Trille Or 2021»

Animé par Vincent Poirier, l’événement diffusé en direct récompense le meilleur de la musique franco-canadienne. Plusieurs artistes sont attendus en prestation - dont Mélissa Ouimet et Reney Ray - lors de cette soirée de récompenses qui verra Daniel Lavoie recevoir le prix Hommage.

Samedi, 20 h, Unis TV.

«Breakfast Club»

Ce film marquant pour une génération de jeunes durant le milieu des années 1980 réunit cinq élèves d’une école secondaire devant passer un samedi en retenue. Durant cette journée, ils apprendront qu’ils ont bien plus de choses en commun qu’ils n’auraient pensé. Emilio Estevez et Molly Ringwald font partie de la distribution.

Samedi, 20 h, MAX.

«Tout pour un A»

Emma Stone brille dans cette comédie où, alors élève au secondaire, elle profite de la rumeur voulant qu’elle ait perdu sa virginité pour améliorer son sort financièrement et socialement. Mais comme il y a toujours deux côtés à une médaille, elle entache grandement une réputation jusque-là parfaite.

Samedi, 21 h, VRAK.