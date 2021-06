Rive-Sud: grosse saisie dans une frappe antidrogue contre les motards

Une frappe policière contre un réseau de trafic de drogue dirigé des groupes de motards sur la Rive-Sud s’est soldée par une grosse prise, dont la valeur s’élève à plus de 400 000 $.

Une vingtaine de perquisitions ont été menées depuis mardi dans des résidences, des commerces et des véhicules à Boucherville, Longueuil, Saint-Hubert, Varennes et Verchères.

Lors des perquisitions, les policiers ont saisi plus de 1 kg de cocaïne, du cannabis, quelque 57 250 comprimés de méthamphétamine, six balances, sept véhicules, 20 téléphones cellulaires et des bijoux et l’effigie de groupes de motards criminels.

Les policiers ont également saisi un pistolet 9 mmm Glock avec chargeur prohibé et 12 minutions ainsi que 64 000 $.

«La valeur totale des saisies s’élève à plus de 400 000 $», a indiqué jeudi le Service de police de l’agglomération de Longueuil.

L’enquête a débuté en mars dernier avant de déboucher sur cette série de perquisitions qui ont permis le démantèlement du réseau de trafiquants de cocaïne et de crack.

Elle a impliqué plusieurs corps policiers municipaux ainsi que la Sûreté du Québec.

Même si aucun suspect n’a été arrêté, la police n’exclut pas d’éventuelles arrestations.