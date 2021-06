Tout ce qu’il faut savoir sur la loi visant à mieux protéger les personnes en situation de vulnérabilité

En prévision de l’entrée en vigueur de la loi visant à mieux protéger les personnes en situation de vulnérabilité, l’écrivaine Kim Thúy est allée à la rencontre du curateur public, Me Denis Marsolais, pour discuter du rôle de l’organisme qu’il dirige et des impacts qu’aura cette loi bienveillante et inclusive.

En plus d’informer la population au sujet de l’inaptitude et des mesures de protection, le Curateur public du Québec veille à la protection des personnes inaptes et au patrimoine des mineurs. Il accompagne la famille et les proches qui agissent comme représentants légaux et peut également occuper ce rôle lorsqu’aucun membre de l’entourage ne peut le faire.

Pour en savoir plus sur la loi visant à mieux protéger les personnes en situation de vulnérabilité, qui entrera en vigueur d’ici juin 2022, visitez le Québec.ca/mieuxprotéger.