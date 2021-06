Un froid entre Kaprizov et le Wild?

Le Wild du Minnesota et l’attaquant Kirill Kaprizov auraient frappé un mur dans leurs négociations en vue d’un prochain contrat.

Selon NHL Network, le candidat au trophée Calder, remis à la meilleure recrue de la Ligue nationale, serait de retour en Russie, à Moscou, où il s’entrainerait en vue des Jeux olympiques. Le CSKA Moscou, de la Ligue continentale russe (KHL), serait intéressé à rapatrier la jeune vedette.

Toutefois, selon The Athletic, Kaprizov serait seulement à Moscou pour le mariage d’un ami, mais les rumeurs entourant le CSKA ne feraient que commencer, puisque les seules options du Russe sont le Wild et la KHL, puisqu’il sera joueur autonome avec compensation cet été. De plus, le Wild aurait offert un contrat à long terme à son patineur, tandis que ce dernier aimerait mieux une entente à court terme.

À sa première saison en Amérique du Nord, l’athlète de 24 ans a démontré l’étendue de son talent en amassant 51 points, un sommet chez les joueurs de première année, en 55 matchs.

Kaprizov écoulait la deuxième saison d’un contrat d’entrée de deux ans.

Kaprizov a été une partie importante des succès du Wild, qui ont conclu la saison au troisième rang de la division Centrale, avec 75 points. En séries éliminatoires, l’équipe qui évolue à St. Paul a été en mesure de combler un déficit de 3-1 dans leur série de première ronde contre les Golden Knights de Vegas, mais ils ont été incapables de concrétiser la remontée lors du septième mat