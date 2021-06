GIGUÈRE, Claude



À Châteauguay, le 1er avril 2021, à l'âge de 82 ans, est décédé Claude Giguère, fils de feu Henri Giguère et de feu Fleurette Hamel.Il laisse dans le deuil son épouse Louise Bissonnette Giguère, ses enfants Élaine (Patrick) et Daniel (Stéphanie), ses petits-enfants Amélie, Maxime, Gabriel, Frédérique et Malik, sa soeur feu Lise (feu Léo), son frère Gilles (Norah), sa belle-soeur Francine (Jean-Claude), ses neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle dimanche 27 juin à compter de 13h, suivi d'une cérémonie à 16h30, en la chapelle du complexe.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à Parkinson Québec.