TOUSIGNANT, Pierre



À Montréal, le 11 juin 2021, à l'âge de 73 ans, est décédé Pierre Tousignant, époux de Roselyne Beaudoin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Pierre-Olivier (Frédérique) et Alexandra, ses petits-enfants Sofia, Mikhael et Anabelle, ses soeurs Simone, Lise et Paulette ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 27 juin 2021 de 12h à 15h30 au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 15h30 à même le salon.Un don à la Fondation québécoise du cancer/cancer du poumon serait apprécié en sa mémoire.https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-don