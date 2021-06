COURCHESNE, Jean-Louis



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Jean-Louis Courchesne, survenu le 11 juin 2021, à l'âge de 80 ans. Il était l'époux de madame Lucienne Faucher.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Josée (Marc) et Patrice (Élaine) ses petits-enfants, Marc-Olivier (Anne-Frédérique), Marie-Ève (Alex) et Amélie, ses frères et soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera mercredi le 23 juin 2021 de 9h30 à 13h suivi des funérailles qui auront lieu en l'église Saint-Elzéar (16, boulevard St-Elzéar Est, Laval (Vimont), Québec, H7M 1C2), à 13h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison des Soins Palliatifs de Laval.La famille tient à remercier le personnel du centre d'oncologie du CUSM ainsi que la Maison des Soins Palliatifs de Laval.Les services funéraires ont été confiés à la :