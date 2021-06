ADLER, Anne-Marie



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès d'Anne-Marie Adler, survenu le 16 juin 2021 à l'âge de 78 ans. Elle nous a quittés en douceur entourée de ses proches.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Rob), Jean-Marc (Mélanie), ses petits-enfants, Steffi et Rafaelle, son partenaire de vie Serge, sa filleule Manon, sa nièce Hélène (Sylvain) et son neveu Martin (Chantale) ainsi que de nombreux autres parents et amis.Un merci tout particulier à Sophie Charland pour son dévouement et les bons soins prodigués.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Urgel Bourgie St-François D'Assise, situé au 6700 Beaubien est, Montréal, mardi le 22 juin de 19 h à 21 h et le mercredi 23 juin de 12 h à 14 h, le tout suivi d'une célébration en chapelle avant son repos au cimetière Repos Saint Francois d'Assise.Au lieu des fleurs, un don à la Fondation pulmonaire du Québec serait apprécié en sa mémoire.Étant donné la situation actuelle reliée à la Covid-19, le port du masque sera obligatoire.