McClemens Larouche, Monique



À Richmond (Melbourne), Québec, le 2 juin 2021, est décédée à l'âge de 71 ans Monique Larouche. Jusqu'en 2015 épouse de Patrick McClemens, Monique laisse dans le deuil sa fille Anne-Marie, ses petits-enfants Joey et Jérémie ainsi que feu son fils Patrick L. McClemens.Née à Chicoutimi et ayant grandi à Arvida, elle était la fille aînée de feu feu Pauline Gauthier et feu Paul Larouche. Elle laisse également dans le deuil ses soeurs Céline et feu Louise, son frère Alain, sa filleule Marie-Hélène, son neveu Louis-Alain et leur mère Louise Thibodeau, sa nièce Sarah Iles et ses nièces Blanca et Sofia Vacaflor. Tous aussi dans le deuil se retrouvent ses belles-soeurs Shirley et Suzanne McClemens, ses beaux-frères Larry et Gordon McClemens ainsi que leurs conjoints et plusieurs autres neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces.Elle laisse également dans le chagrin plusieurs amis très chers, et aussi partout où elle aura laissé sa marque professionnelle, notamment ses collègues de Téléglobe, de CTBR Services Précliniques-Montréal et aussi de Charles River Laboratories.Tôt dans sa carrière, elle travailla étroitement avec Monseigneur Victor à la Société Historique du Saguenay. Dynamique, elle devint la première femme à être nommée Contrôleur aérien au sein des Forces armées canadiennes. Spécialisée en Histoire et archivistique, elle organisa le Service de la gestion des documents et des archives de la Ville de Longueuil. Elle se joignit ensuite à Téléglobe pour y occuper plusieurs postes sur près de 25 ans. Elle compléta son parcours professionnel chez CTBR Montréal et Charles River Laboratories jusqu'à sa retraite en 2009. Généreuse depuis toujours, elle commença alors à s'impliquer dans des organisations caritatives et d'actions bénévoles de la région de Richmond, toutes en lien avec le support aux aînés, ce qui lui valut en 2020 diverses marques de reconnaissance et titres honorifiques dont la Médaille du Lieutenant-Gouverneur du Québec pour les Aînés. D'un naturel souriant, elle était fière de sa région natale du Saguenay, attachée à sa cuisine traditionnelle et aimait beaucoup aller à la pêche à la truite à chaque année.Conformément à ses dernières volontés, son urne funéraire sera mise en niche aux côtés de celle de son fils au Mausolée Saint-Christophe du Cimetière Près du Fleuve à Longueuil, à l'occasion d'une cérémonie privée qui sera tenue prochainement et en toute intimité.Toute personne désirant faire un don en sa mémoire peut le faire en faveur d'un organisme de son choix.