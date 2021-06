DUMONTIER, Raymond



À Boucherville, le 17 mai 2021, à l'âge de 75 ans, est décédé Monsieur Raymond Dumontier, époux de feu José Belle.Il laisse dans le deuil sa conjointe, Nicole Côté, ses filles Annie-Eve (Gil), Marie-Claude (Yanick), ses 5 petits-enfants, Raphaëlle, Renaud, Cécile, Joseph et Marie-Louise, ses frères et soeurs, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 25 juin de 13h à 18h et samedi 26 juin 2021 de 10h à 15h, au complexe funéraireUne cérémonie aura lieu le samedi 26 juin à 15h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de la Maison de soins palliatifs Source Bleue pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Source Bleue serait apprécié en la mémoire de Raymond Dumontier.