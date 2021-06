FORTIER, Jacqueline



À Verdun, le 15 juin 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée Madame Jacqueline Fortier, épouse de feu Gérard Cadieux.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Louise (Luc), Suzanne, Michel (Johanne) et Andrée (Jean-François), ses six petits-enfants : Geneviève, Jean-François, Catherine, Frédéric, Guillaume et Philippe, ses arrière-petits-enfants : Leïa, Alexi, Louis et Émile, ses soeurs Lucille et Francine, ses frères Yvon (Ginette), Robert (Madeleine) et Maurice (Monique), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 23 juin 2021 de midi à 16 heures au complexe funéraire :Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 17 heures en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié en la mémoire de Jacqueline Fortier.