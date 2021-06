BEAUREGARD, Sylvain



La famille de Sylvain Beauregard annonce avec une profonde douleur que Sylvain est décédé à l'âge de 45 ans, le 1er juin 2021 à Montréal.Sylvain laisse de précieux souvenirs à ses parents Myriam Prévost, Denis Beauregard, son frère Martin, sa soeur Suzanne (Sébastien Houle, son fils Emeric), ses nièces Marika et Daphné ainsi qu'à plusieurs autres parents, amis, ses élèves (il travaillait comme entraîneur de patin artistique dans la région de Lac St-Louis et de la Rive-Sud de Montréal), ses collègues de travail et artistes de la communauté de patin artistique.La famille vous accueillera vendredi le 25 juin 2021 de 18h à 21h et le samedi 26 juin de 10h à 13h au :4230, RUE BERTRAND FABISHERBROOKE, QC, J1N 1X6Les funérailles auront lieu sur invitation de la famille, samedi à 13h30, en l'Église Précieux-Sang, 785, Thibault, Sherbrooke, J1H 3B3.Webdiffusion disponible à 13h30/croixglorieusesherbrookeou sur Youtube en recherchant funérailles Sylvain Beauregard.La famille désire remercier la communauté de patinage artistique à travers le monde, tous ceux qui ont permis à Sylvain de réaliser ses rêves et tous ceux qui continueront de perpétuer sa mémoire.