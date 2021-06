GODBOUT, Micheline



De Mascouche, le 16 juin 2021, à l'âge de 76 ans, est décédée Mme Micheline Godbout, épouse en premières noces de feu M. Dollard Rochon et en secondes noces de feu M. Maurice Bastien.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Roch) et Robert, ses petits-enfants Francis (Marie-Eve) et Yan (Marylou), ses arrière-petites-filles Cloé et Marie-Ange, ses soeurs: Colette (Gilles), Françoise (Raymond), Claudette (Michel) et Solange (Jean), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au:850, MONTÉE MASSONMASCOUCHEwww.salonsfunerairesguay.comle dimanche 11 juillet de 14h à 17h. Un hommage lui sera rendu la même journée, à 16h.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.