KUZMINSKI, Normand



À Le Gardeur, le 12 juin 2021, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Normand Kuzminski.Il laisse dans le deuil son épouse Rolande Kuzminski, ses enfants France (Jean-Pierre) et Stéphane (Nathalie), ses cinq petits-enfants Alexandre, Marc-Olivier (Marie-Lou), Audrey (Jean-Philippe), Marianne et Mathieu, ses frères et soeurs : Jeannine (feu Bob), André (Pierrette), Suzanne (feu Lucien), ses beaux-frères et belles-soeurs feu Louise (Roger), feu Jacques (Rita), Raymond (Claire), feu Thérèse (Guy), feu Francine (Hugue), Fernand, Denise (Arthur) et Claire, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs amis précieux.M. Kuzminski fut confié au :850 MONTÉE MASSON, MASCOUCHEL'exposition aura lieu: dimanche le 27 juin 2021 de 13h à 17h. À 16h aura lieu, directement au salon, une réunion de prière.