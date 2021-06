DESJARDINS, Stéphane



septembre 1964 - avril 2021Martine Patte, son épouse, Ludovic, Daphnée et Ève, ses enfants, Mme Michelyne Desjardins, sa mère (son défunt père, M. Pierre Desjardins), son frère Benoît et sa soeur Sophie, ont la douleur de vous annoncer le décès de Stéphane Desjardins survenu le 20 avril dernier à l'âge de 56 ans.La famille recevra les condoléances le samedi 3 juillet de 14h à 17h et de 19h à 22h. Un hommage lui sera rendu au salon, la même journée à 20h30, au:418, BOULEVARD LABELLEROSEMÈRE, QC J7A 3R8Stéphane était un visionnaire, un homme d'affaires hors pair, mais avant tout un mari et un père aimant et bienveillant.Il était un homme d'honneur et d'une grande générosité. Son départ laisse un grand vide mais son amour nous fait cadeau de très beaux souvenirs.