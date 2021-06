LABELLE, Jacques



À son domicile, le 14 juin 2021, est décédé monsieur Jacques Labelle. Un homme au grand coeur qui n'a jamais laissé personne indifférent.Il laisse dans le deuil sa conjointe Nancy, sa fille Roxanne (Yanick), son fils Maxime (Émilie), ainsi que ses frères et soeurs Jean (Odette), Nicole (Paul), Denise (Philippe), Guy (Angela) et Chantal (Marc), plusieurs neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, le samedi 3 juillet 2021, de 10h00 à 16h00, à la :560 CHEMIN BORD-DU-LACDORVAL, QC, H9S 2B3 514-631-1511