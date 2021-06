BLANCHARD, Gisèle



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Gisèle Blanchard, survenu le 4 juin 2021, à l'âge de 81 ans. Elle était l'épouse de feu monsieur Henri Bissonnette.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Lynda, Christian (Nathalie), Jocelyn (Lucie), France (feu Richard) et Chantal (Yvan), ses petits-enfants, Sonia, Frédérick, Jessica, Vanessa, Alexandra, David et Émilie, ses arrière-petits-enfants, Lyvia, Nathalia, Zoé, Léane et Noélie, ses frères Gérald (Mariette) et Raymond (feu Louise), ainsi que plusieurs parents et amis.L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière de St-Hubert, 5310 ch. de Chambly à l'intersection de la Montée Saint-Hubert, le samedi 26 juin à 11h.