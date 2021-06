CHAYER, Jean



La famille de Jean Chayer, conjoint de Louise Dagenais-Deschatelets, a le regret d'annoncer son décès, survenu le mardi 15 juin 2021, à Montréal, à l'âge de 80 ans.Outre sa compagne, il laisse dans le deuil ses enfants Benoit (Jenny), Isabelle (Bastien) et Geneviève, ses belles-filles Julie (Joël) et Marianne (Isabelle), ses petits-enfants Camille, Antoine, Simon, Ariane, Alexandre, Louis et Laurent, sa soeur Lise, son ex-épouse Marielle Breault, ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le jeudi 24 juin 2021 de 13h30 à 17h30, ainsi que le vendredi 25 juin dès 9h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 11h en l'église St-Donat, et de là au cimetière le Repos St-François d'Assise.Des dons à la Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal seraient appréciés.