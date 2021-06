VILLENEUVE, Jeannine



Le mardi 23 mars 2021, est décédée madame Jeannine Villeneuve, épouse de feu William Deroode.Elle laisse dans le deuil ses fils Yves et Claude Auger, ses petits-enfants Frédéric, Simone, David, Jasmine et Nicolas Auger, sa soeur Yolande Villeneuve ainsi que plusieurs nièces et neveux.Une cérémonie de commémoration se tiendra le samedi 14 août à la place des citoyens de Sainte-Adèle. Les amis et connaissances sont les bienvenus de 14h00 à 17h00 pour partager leurs souvenirs et prendre un verre de l'amitié avec la famille.Nous remercions l'hôpital de Sainte-Agathe pour leur soutien et leur attention au bien-être de Jeannine lors de ses derniers jours.Ceux qui le désirent sont invités à faire un don à la Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d'en-Haut au www.fondationmedicale.com ou en utilisant la corbeille disponible sur place.Pour plus d'informations ou pour partager un message, n'hésitez pas à nous écrire à :