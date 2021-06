THOUIN, Michelle (née Paul)



À Repentigny, le 8 juin 2021 est décédée à l'âge de 82 ans, madame Michelle Paul, épouse de feu Rolland Thouin. Après une longue bataille contre le cancer, elle s'est éteinte à l'hôpital entourée d'amour et de ses enfants.Elle laisse dans le deuil ses enfants Véronique (John McBroom), Philippe (Christiane Chalifoux), Mariève (Marco Rotondo), ses petits-enfants Karl, Sophie, Zachary, Simon, Yan, Luca, Alexia, sa belle-soeur Hélène Thouin (Guy Parent). Elle laisse aussi dans le deuil ses soeurs Louise (feu Pierre Benoit), Suzanne (Jacques Baillargeon), Odette et son frère Raymond et rejoint son frère André et sa soeur Madeleine partis avant elle. Elle manquera aussi à ses nombreux neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille tient tout particulièrement à remercier ses ami(e)s et "anges" qui ont veillé sur elle durant cette dernière année; votre soutien, dévouement et amour l'ont portée et ont ensoleillé ses journées.La famille prévoit une cérémonie religieuse ainsi qu'une célébration de sa vie à une date qui, en raison des restrictions actuelles, sera ultérieurement déterminée pour permettre à un plus grand nombre de personnes d'y participer.Dans l'attente et en guise de sympathie, un don à la Fondation du cancer du sein du Québec serait apprécié.