Legault, Dr Jacques

C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de M. Jacques Legault survenu le 5 juin à son domicile après une brève et fulgurante maladie.Natif de Pointe-Claire, il était le fils de feu Jacqueline Beaulieu et de feu Claude Legault.Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Gilles (feu Céline Pépin), Nicole (Pierre Trépanier), Claudette (Jean-Charles Paquin), Jean (Anne Laferrière), Luc (Marie-Claire Caron). Il laisse aussi ses neveux et nièces: Marie-Claude (Alain), Jean-Philippe, Stéphanie (Martin), Mathieu (Julie), Loïc (Geneviève), Ariane (Louis-Philippe) et Maxime (Jessica) ainsi que ses 15 petits-neveux et petites-nièces, des amis (es) de longue date particulièrement sa dévouée et fidèle Annick.Pendant plus de quarante ans, Jacques a exercé sa profession de chirurgien-dentiste dans le quartier St-Henri à Montréal. Il avait un sincère attachement et un profond respect envers ses patients et sa profession. Homme généreux, droit et intègre, rigoureux dans tout ce qu'il entreprenait, il était doté d'une grande créativité et d'une mémoire phénoménale.Adepte de la méditation, il aimait nous rappeler le " Gnothi Seanton " de ses études grecques (Connais-toi toi-même) résumant tout à fait sa pensée introspective. Il aimait le silence, le vent et la pluie mais aussi la musique de tous styles, les célébrations, les parfums et les fleurs.Curieux et enthousiaste, il prenait plaisir à partager ses découvertes, à instruire et conseiller ses proches. Ses longues conversations téléphoniques manqueront à sa famille et ses amis.Un chaleureux merci à ceux et celles qui l'ont accompagné et supporté au cours des six dernières années alors qu'il était devenu malvoyant.En raison de la pandémie, nous reportons à plus tard au cours de l'été la cérémonie d'adieu. Famille et amis seront alors contactés.Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.