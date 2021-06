LAVALLÉE, Jean-Paul



Papa est parti!" Tel que je le souhaitais, après 97 années passées sur cette terre, en ma demeure familiale de St-Cuthbert, je vous ai quittés paisiblement. Je laisse, tout en veillant sur elle, mon épouse bien-aimée des 72 dernières années, Gilberte Bergeron.Je laisse également mes 10 enfants, mes brus et gendres qui m'ont prodigué soins et attentions : Alain (Carolle), Serge (Linda), Carmelle (Jean), Madeleine (Gilles), André (Jasmine), Mario (Manon), Richard (Marc), Jean-Pierre (Luc), Jocelyn (Chantal) et Chantale (Alain), mes 18 petits-enfants et leurs conjoint(e)s, mes 24 arrière-petits-enfants, ma soeur Rita Lavallée (feu Claude Blais), mon beau-frère Gérald Bergeron (Alberte Desmeules), mes belles-soeurs Jeannine Bergeron (feu Paul-Gérard Morel) et Marie-Paule Grégoire (feu Jean-Noël Bergeron) ainsi que plusieurs parents et amis."La famille Lavallée tient à exprimer ses sincères remerciements et sa reconnaissance au personnel du soutien à domicile des CLSC de Berthierville et de Joliette pour la bienveillance et l'excellence des services offerts à notre père au cours de deux dernières années.Les funérailles, en présence des cendres, auront lieu en l'église de St-Cuthbert, le dimanche 20 juin 2021 à 14h, suivra une cérémonie exclusive aux personnes dûment invitées. La famille sera présente à l'église dès 13h pour recevoir les condoléances, sous le respect des règles sanitaires en vigueur.