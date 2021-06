ST-PIERRE, Jean-Paul



La famille St-Pierre a le regret de vous annoncer le décès de M. Jean-Paul St-Pierre, le 4 juin 2021 à l'âge de 95 ans.Il laisse dans le deuil sa fille Mireille St-Pierre, son ami Denys Chevalier, sa belle-soeur et amie Gertrude St-Pierre, ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis (es).Il fut prédécédé par sa mère Adélina Martel, son père Osias St-Pierre et son épouse Hilda St-Pierre Ménard.La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 26 juin 2021 à 11h, à l'église Jean XXIII située au 1194, boul. Saint-René O., Gatineau, J8T 6H3. Il y aura un rassemblement avec un goûter après la cérémonie au restaurant Scores, située au 1000 boul. Maloney O., Gatineau, J8T 3R6.Dû aux consignes gouvernementales, seules les personnes invitées par la famille pourront assister à la cérémonie et aux rassemblements. Il y aura possibilités d'improviser de petits rassemblements à d'autres dates en privé ultérieurement.Vos messages de condoléances peuvent être envoyés à l'adresse suivante: