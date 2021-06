DES ROCHES, Robert



Le comédien Robert Des Roches nous a quittés paisiblement le 15 juin 2021 à l'âge de 91 ans. Il a été le ''faire valoir'' de Gilles Latulippe et nous a divertis durant des années au Théâtre Des Variétés (Vaudeville) et dans plusieurs téléromans tels que; Le capitaine Bonhomme, Terre humaine, Montréal Ville ouverte, Marilyn et plusieurs autres.Il laisse dans le deuil ses trois enfants Hélène (José), Claude (Anne) et Luce (Sylvain) ainsi que ses cinq petits-enfants Alexandre, Katérie, Marie-Claude, Maxime et Caroline et ses deux arrière-petites-filles Léa et Alicia.Laisse aussi dans le deuil ses soeurs Pauline (Denis), Huguette, Micheline et Nicole, ses beaux-frères et belles-soeurs, parents et amis.À sa demande, il n'y aura aucun service funéraire et seule sa famille intime sera à sa tombée du rideau!