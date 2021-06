HAMEL, Robert



À Terrebonne, le 28 mai 2021, à l'âge de 83 ans, est décédé Monsieur Robert Hamel, époux de Mme Rita Boulanger.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Philippe (Denise), François (Ginette) et Lionel (Sonia), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, son frère André, ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le samedi 26 juin dès 13h. Une cérémonie y sera célébrée à 17h au salon même.