OZOUF, Père Georges, c.s.sp.



Au centre d'hébergement St-Georges, Montréal, le 31 mai 2021 est décédé le P. Georges Ozouf à l'âge de 88 ans.Le P. Ozouf est né à Cherbourg en France. Il était le fils de feu Georges Ozouf et de feu Julienne Gueret. Il a fait profession religieuse le 8 septembre 1951 à Cellule, France. Après ses études théologiques à l'Université Grégorienne à Rome et à Chevilly-Larue près de Paris, il est ordonné prêtre à Chevilly-Larue le 4 octobre 1959. Après 34 ans de vie missionnaire dans divers pays d'Afrique, il passe 3 ans à St-Pierre-et-Miquelon.En 1997, de St-Pierre-et-Miquelon, il est transféré à la Province spiritaine du Canada pour y vivre sa retraite. Il prend du ministère occasionnel dans le diocèse de Bathurst (N.B.) Il résidera à Bertrand (N.B.) où il y sera bien engagé. À cause de son état de santé, en 2015, il choisit de se joindre aux Spiritains de Montréal à la Résidence Le Roy.Outre sa famille religieuse, le défunt laisse dans le deuil son frère Guy et ses soeurs Jacqueline, Monique, Bernadette, Claire et Christiane, tous en France. Il a été précédé dans la maison du Père par Marc, Thérèse et Annick. Le défunt laisse aussi ses nombreux amis du Nouveau-Brunswick en particulier ceux de Bertrand.La dépouille du Père Georges Ozouf sera exposée à partir de 10h00 le samedi 26 juin 2021 en l'église de la Nativité de la Vierge Marie, 155 Ch. de St-Jean à La Prairie. La messe des funérailles suivra à 11h00. Le défunt sera incinéré et ses cendres seront mises en terre dans le cimetière des Spiritains à Gatineau à une date ultérieure.