DRAPEAU, Nicole



C'est avec une grande tristesse, que nous vous annonçons le décès de Madame Nicole Drapeau, épouse de Monsieur Denis Ouellet, survenu le 14 décembre 2020 à l'hôpital Pierre-Le Gardeur.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil son fils Pierre-Luc (Jessica Di Peco); ses petits-enfants Nathan et Ellie; ses frères et soeurs René (Margot), Jeannine (feu Lucien St-Onge), Normand (Marina), Rolland (Giselle), France (Yves); ses beaux-frères et belles-soeurs; neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis au complexe :le samedi 26 juin 2021 dès 9h, les funérailles auront lieu à l'église De La Purification au 445, rue Notre-Dame à Repentigny à 11h.