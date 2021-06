COVID-19: presque plus aucun cas dans la Capitale-Nationale et au Bas-Saint-Laurent

Le nombre de cas de COVID-19 demeure sous la barre des 10 cas par jour depuis plus d’une semaine dans la région de la Capitale-Nationale.

Dans le bilan mis à jour samedi, la Capitale-Nationale compte six nouvelles infections, soit deux cas de moins que la veille. Au cours des sept derniers jours, un seul décès a été déclaré dans la région. Au total, 32 741 infections ont été dénombrées sur le territoire, ainsi que 1115 pertes de vie.

Au Bas-Saint-Laurent la pandémie semble toucher à sa fin avec un seul nouveau cas en 24 heures. Entre le 13 juin et le 18 juin, le nombre de cas oscillait entre 0 et 2. Un décès au cours des sept derniers jours vient toutefois assombrir le bilan.

Dans Chaudières-Appalaches, le nombre de cas a également diminué au cours des 24 dernières heures, passant de sept à cinq nouveaux cas, selon le bilan de samedi. Au cours des sept derniers jours, la région n’a enregistré aucun décès.

Hospitalisations en baisse

Dans la région de la Capitale-Nationale et dans Chaudières-Appalaches, les hospitalisations sont aussi en baisse (-1 et -2, respectivement), avec un total de six et de neuf personnes hospitalisées. Au Bas-Saint-Laurent, aucune nouvelle hospitalisation n’a été observée au cours des dernières 24 heures (1).