GIROUX, Marcel



Le 14 juin 2021, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Marcel Giroux, époux de madame Francine Gadbois.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Priscilla et Jean-François (Myriam), son petit-fils Mateo, son frère Pierre, ses belles-soeurs Christina, Suzanne et Manon, sa nièce Nathalie, ses neveux René et Phal, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :SAINT-AMABLE, QC, J0L 1N0Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle samedi 26 juin 2021 de 14h à 19h. La famille tiendra un hommage à sa vie à 16h au salon.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Pierre-Boucher.