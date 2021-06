LANGEVIN, Thérèse



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Thérèse Langevin, survenu le 25 mai 2021, à l'âge de 85 ans. Elle était l'épouse de feu M. André Leblanc.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Thérèse (Jacques), Maurice (Liliane), Claudette (Mario), André (Sylvie), Claire (Rémi), Roger (Rita), ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, sa soeur Lucille Thibault ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera mardi le 29 juin de 12h à 13h, suivi d'une cérémonie commémorative à 13h, à la :La cérémonie sera aussi disponible en direct sur internet en cliquant sur le lien de l'avis de décès publié sur le site web :