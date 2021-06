Pigeon, Roland

Subitement le 17 avril, à l'âge de 89 ans, notre sage Roland a décidé d'aller rejoindre sa Rita, celle qu'il aimait tendrement et qui lui manquait tant depuis les 9 derniers mois.Soudeur de métier, ingénieux de nature et travailleur exemplaire, il n'a rien laissé au hasard. Il a créé Fer Ornemental et Fermes Roland Pigeon sans jamais se laisser décourager par les obstacles rencontrés sur son chemin. Au fil du temps, animé par le bien-être des gens qu'il aimait et de ceux qui l'entouraient, il a développé des concepts bien à lui pour faire progresser ses entreprises.Roland laisse dans le deuil ses 7 enfants: Ginette (JPaul), Mario (Jocelyne), Gilbert, Normand (Kari), Brigitte (JMarc), Judith (JoAnn) et Martin (Josée); ses 14 petits-enfants et ses 18 arrière-petits-enfants qui l'appelaient affectueusement Grand-Père.Il était le fils de feu Wilfrid Pigeon et feu Rose-Alma Boulerice, frère de feu Fernand Pigeon et Thérèse Pigeon et beau-frère de feu Yvette, feu Gilberte, feu Paul-Émile, Andréa et Yolande Riendeau.Il laisse également de nombreux neveux et nièces, parents et amis avec qui il a passé de merveilleux moments en voyage, en motoneige, à la chasse, à la pêche, au casino ou simplement autour d'une table à échanger.La famille tient à remercier les employés du Domaine St-Rémi pour toutes les délicates attentions à son égard ainsi que Guylaine Landry, son aidante qu'il affectionnait tant.Des dons à Vents d'Espoir de la Vallée-du-St-Lauren seraient appréciés.OULa famille recevra les condoléances en l'église de St-Rémi, le samedi 3 juillet 2021 dès 13h, suivi des funérailles à 15h, dans le respect des directives de la Santé publique.