BOISVERT, Jacques



À Montréal, le 15 juin 2021, à l'âge de 94 ans, est décédé M. Jacques Boisvert, époux de feu Germaine Goudreau.Il laisse dans le deuil ses filles Anne-Marie et Suzanne, son frère Marcel, son neveu et ses nièces, ses complices de vie Magella, Martine, Danielle et Manon, ainsi que ses nombreuses et nombreux ami(e)s.La famille tient à remercier chaleureusement la belle grande équipe de Berthiaume-du-Tremblay et de Roch-Pinard pour la qualité exceptionnelle des soins donnés avec tant de bonté.Les funérailles auront lieu en présence des cendres le samedi 26 juin 2021 à 13h00 en la paroisse De La Visitation située au 1847, boulevard Gouin Est, Montréal.