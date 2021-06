«Je pense que Ducharme a tiré la mauvaise paille»

Dominique Ducharme a peut-être simplement été malchanceux quant à son infection à la COVID-19 qui l’a empêché d’être derrière le banc des joueurs lors du match de vendredi.

C’est ce que croit le Dr François Marquis, intensiviste à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont.

Bien que l’entraîneur des Canadiens ait été vacciné, il avait reçu sa deuxième dose il y a moins d’une semaine.

«Comme on le sait, les vaccins sont très efficaces pour empêcher une maladie sévère qui mène vers une hospitalisation, les soins intensifs ou le décès», explique le spécialiste.

«Ça ne veut pas dire qu’on ne peut pas l’attraper et avoir quelques petits symptômes», précise toutefois l’intensiviste.

Il poursuit en expliquant que Dominique Ducharme occupe un emploi assez «social», où il est amené à être en contact avec plusieurs personnes, ce qui augmente les risques d’infection.

«Si on est vacciné et qu’on a moins de virus parce qu’on a une maladie très légère, on a moins de virus à partager», affirme le Dr Marquis, ce qui pourrait expliquer que les joueurs du CH n’ont pas obtenu de test positif.