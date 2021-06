La comédie qui fait un tabac en France

C’est le succès de l’heure au box-office français. Après avoir triomphé à la cérémonie des César en mars dernier, le film Adieu les cons fait courir les cinéphiles depuis la réouverture des salles de cinéma de l’Hexagone, le mois dernier. Cette comédie déjantée de l’acteur et réalisateur Albert Dupontel (Au revoir là-haut) relate les mésaventures de JB, un fonctionnaire dépressif qui a raté son divorce, et Suze, une coiffeuse atteinte d’une maladie incurable qui cherche à retrouver son fils qu’elle n’a jamais connu. À l’occasion de la sortie du long métrage au Québec, Albert Dupontel a répondu à nos questions par courriel.

Adieu les cons connaît un succès fracassant depuis la réouverture des cinémas en France, malgré les restrictions sanitaires. Avez-vous été surpris de voir le public retourner dans les salles en si grand nombre ?

Soulagé à titre personnel, mais à peine surpris. La France est un des pays les plus cinéphiles au monde. Et cette curiosité est un des paramètres de sa grandeur intellectuelle.

Votre film met en scène deux personnages qui sont confrontés à la mort de façon différente. Quel a été le point de départ de cette histoire pour l’écriture du scénario ?

L’envie d’une tragédie burlesque, tout en commentant, à ma façon comme toujours, le monde qui m’environne. Pour cette histoire, je suis parti de l’idée d’opposer deux « combles », quelqu’un qui veut vivre, mais qui ne peut pas, à quelqu’un qui pourrait vivre, mais qui ne veut pas.

Ces deux personnages ont aussi en commun le fait d’être victimes d’injustice. Lui est mis au rancart en raison de son âge et elle est atteinte d’une maladie incurable à seulement 43 ans. Vous vouliez dénoncer ces différentes formes d’injustice ?

Je ne dénonce rien du tout. Je me contente d’observer le monde que je traverse. Et objectivement, on y voit facilement injustice, souffrance, frustration.

Il y a aussi la solitude qui unit ces deux personnages. La solitude n’est-elle pas la plus grande maladie de notre société actuelle ?

Il est évident que le monde est hyper connecté et renvoie chacun à une petite niche (intellectuelle, générationnelle, culturelle), où il peut finir très seul. On communique plus qu’avant, mais on se parle moins.

Le thème de la filiation est omniprésent dans votre œuvre. Vous avez même déjà dit en entrevue que ce sujet était pour vous « une névrose obsessionnelle ». Pourquoi ?

Aucune raison concrète à cette obsession. Juste, comme vous le dites, une « névrose obsessionnelle ». J’ai toutefois l’impression que mes déviances d’adulte viennent beaucoup de carences d’enfance, et le cinéma me permet de les exorciser.

D’un film à l’autre, vous avez développé votre propre façon de mélanger la comédie et le film social en donnant une voix aux personnages en marge et aux laissés-pour-compte. Qu’est-ce qui vous intéresse tant dans ce genre de personnages ?

Il y a une phrase de Cioran : « les fous sont intéressants car d’une certaine façon, ils prédisent l’avenir ». À titre personnel, j’ai toujours été fasciné et attiré par les pseudo-marginaux.

Vous êtes acteur à la base. Quand vous écrivez un film, pensez-vous tout de suite à un personnage que vous allez jouer vous-même ?

Sur Adieu les cons, je savais que je devais jouer le personnage de JB, mais sur Au revoir là-haut, ce n’était pas du tout prévu. Je m’étais dès l’écriture destiné ce personnage comprenant très bien les émotions d’un inhibé dépressif. Pour l’interprétation, il m’a suffi de regarder Virginie et d’écouter Nicolas.

On retrouve dans le film plusieurs de vos collaborateurs réguliers (Nicolas Marié, Philippe Uchan) mais aussi Virgine Efira, une grande vedette en France. Pourquoi l’avez-vous choisie pour jouer le personnage de Suze ?

Virginie s’est prêtée avec beaucoup d’humilité au jeu des essais. Je l’ai trouvée épatante, ce qu’a confirmé la caméra. Un mélange populaire, sexy, émouvant. L’incarnation du personnage de Suze lui appartient. Je n’ai eu qu’à surfer sur ses larmes.

► Adieu les cons prend l’affiche le 25 juin.