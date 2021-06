Le grand virage vert d’une entreprise

Passer de 674 tonnes d’émissions de CO2 par an à... seulement 8 : c’est la transformation réussie par la compagnie d’assurance Beneva pour son immeuble du 525, boulevard René-Lévesque Est, à Québec. Beneva, issue du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance, a obtenu ce résultat après deux ans de travaux et un accompagnement technique d’Hydro-Québec. Beaucoup d’équipements utilisés ont été fabriqués au Québec ou utilisent des composants réparables ou remplaçables, réduisant l’impact côté déchets et transports. Un exemple bienvenu à l’heure où Hydro-Québec recueille des idées pour rêver au Québec de demain, dans sa consultation ÉnergieEnCommun.ca.

