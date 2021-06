Les Islanders font plaisir à leurs partisans

Défaits par le Lightning de Tampa Bay devant leurs partisans réunis au Nassau Coliseum jeudi, les Islanders y sont allé d’une performance rassurante samedi, remportant le quatrième match 3 à 2, à New York.

La série est désormais égale à deux matchs partout, avec rappelons-le, une place en finale de la coupe Stanley à l’enjeu.

Les très nombreux amateurs dans les estrades de l’amphithéâtre de Long Island ont eu droit à toute une performance de leurs favoris en deuxième période. Les «Isles» ont marqué trois fois sans réplique, en un peu plus de 12 minutes.

Les joueurs de l’équipe locale n’avaient tiré que quatre fois au filet défendu par Andrei Vasilevskiy au premier vingt, mais le déclic s’est fait à l’engagement suivant. Josh Bailey a d’abord soulevé la foule en marquant d’un tir des poignets précis.

Mathew Barzal et Matt Martin, chaque fois aidés de Cal Clutterbuck et d’Adam Pelech, ont porté le pointage à 3 à 0 quelques instants plus tard. L’entraîneur du Lightning, Jon Cooper, a tenté de contester ce dernier filet pour une hors-jeu, mais en vain.

Il fallait toutefois compter sur la force de caractère des champions en titre, qui ont réduit l’écart en troisième période. Brayden Point, qui a récolté un point dans un septième match consécutif, et Tyler Johnson ont déjoué rapidement Semyon Varlamov.

Le gardien russe a fermé la porte après ce faux pas, effectuant 28 arrêts au total. Une pénalité décernée à Victor Hedman à un bien mauvais moment a surtout empêché les «Bolts» de pleinement déployer leur attaque massive en retirant Vasilevskiy dans les deux dernières minutes du match.

Le match numéro 5 aura lieu lundi, à Tampa.