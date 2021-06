Montréal: un véritable contrôle des loyers réclamé

Plusieurs manifestants se sont rassemblés à Montréal, samedi après-midi, afin de réclamer un véritable contrôle des loyers à quelques jours de la traditionnelle journée des déménagements au Québec, le 1er juillet.

Le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) a ainsi demandé au gouvernement Legault d’adopter des mesures pour protéger le droit au logement.

Avec les rénovictions et la hausse démesurée des loyers, les manifestants souhaitent que le logement soit traité comme un droit et non comme une marchandise qui profite à des spéculateurs immobiliers.

Bien que la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, ait présenté un plan d’action la semaine dernière, le RCLALQ est d’avis que celui-ci «propose uniquement des solutions palliatives qui ne permettent pas de freiner les cycles de crise du logement».

La ministre s’est toutefois défendue en soutenant que plusieurs outils sont à la disposition des personnes qui se disent victimes d’évictions.

«On a mis en place, directement due à la situation des évictions, une ligne directe sur le site internet, donc les gens peuvent demander des informations et en 48h, le tribunal administratif du logement va communiquer avec les gens qui ont été soit évincés ou qui se sont sentis évincé de leur appartement», a expliqué Mme Laforest en entrevue à LCN, samedi.

«Donc c’est quand même la première fois qu’un gouvernement travaille pour renverser le fardeau de la preuve, maintenant le registre des loyers, on a quand même de très, très bons outils et comme je le dis, on a une ligne directe», a-t-elle ajouté.

- d’après les informations de Chu Anh Pham