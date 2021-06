Ottawa propose l’interdiction de vente de la majorité de saveurs de vapoteuses

Le gouvernement fédéral a proposé vendredi d’interdire toutes les saveurs de vapoteuses autres que le tabac et le menthol, afin de réduire le plus possible l’attrait des jeunes envers ce produit.

• À lire aussi - Produits dérivés du cannabis : bond des intoxications chez les jeunes, des pédiatres inquiets

Il recommande également une concentration maximale de nicotine de 20 mg/mL pour chaque produit.

«Nous prenons cette mesure parce que nous savons que la nicotine a des effets particuliers sur le développement du cerveau, la mémoire et la concentration des jeunes. Ces nouvelles mesures s'appuient sur nos efforts pour empêcher les jeunes Canadiens de vapoter. Le message est simple : ne vapotez pas», a soutenu la ministre Patty Hajdu.

La société canadienne du cancer a largement salué l’initiative, mentionnant que c’est un pas dans la bonne direction. «Le taux élevé de vapotage chez les jeunes est une préoccupation fondamentale et fournit la justification nécessaire pour une nouvelle réglementation», a indiqué par communiqué Rob Cunningham, analyste principal des politiques, Société canadienne du cancer.

Toutefois, pour l’Association des représentants de l'industrie du vapotage (ARIV), les restrictions pourraient avoir des conséquences dévastatrices pour les ex-fumeurs adultes québécois. En effet, plusieurs d'entre eux pourraient renouer avec le tabac et retourner s'acheter des paquets de cigarettes, faute d'alternative, selon ce qu’on peut lire dans un communiqué de l’association.

Selon une étude de Santé Canada datant de 2019, environ 20 % de la population étudiante d’âge primaire et secondaire fumerait la cigarette électronique.

À VOIR AUSSI...