Plus de 213 000 doses administrées: nouveau record de vaccination en Ontario

Un nouveau record a été établi vendredi, en Ontario, où 213 236 personnes ont roulé une manche pour recevoir une première ou une deuxième dose de vaccin contre la COVID-19.

Jusqu’ici, 12 366 899 doses ont été administrées en Ontario, selon les chiffres dévoilés samedi, qui montrent par ailleurs 355 nouveaux cas et 13 décès de plus. Depuis le début de la pandémie, 541 880 Ontariens ont contracté le virus et 9007 d’entre eux ont perdu leur combat contre la maladie à coronavirus.

Les équipes médicales ontariennes sont moins sollicitées en matière d’hospitalisations (336, -42) et de soins aigus (335, -17).

De son côté, le Québec a enregistré une légère hausse des hospitalisations (178, +3), mais la situation aux soins intensifs est demeurée identique avec 39 lits occupés. La Belle Province a signalé samedi 160 nouveaux cas – 33 de plus que la veille – et neuf pertes de vie supplémentaires. À ce jour, 373 818 Québécois ont contracté la COVID-19 et, parmi eux, 11 189 sont morts à la suite de complication.

Jusqu’ici, 7 266 950 Québécois ont été vaccinés une ou deux fois, incluant 85 917 doses données vendredi.

La situation au Canada

Ontario: 541 880 cas (9007 décès)

Québec: 373 818 cas (11 189 décès)

Alberta: 231 132 cas (2283 décès)

Colombie-Britannique: 146 902 cas (1740 décès)

Manitoba: 55 098 cas (1115 décès)

Saskatchewan: 48 327 cas (562 décès)

Nouvelle-Écosse: 5784 cas (90 décès)

Nouveau-Brunswick: 2311 cas (45 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1383 cas (7 décès)

Nunavut: 657 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 206 cas

Yukon: 145 cas (3 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 128 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 407 784 cas (26 045 décès)

