Quartier Petit Champlain: des trésors derrière chaque porte

La richesse du Quartier Petit Champlain, ce joyau du patrimoine toujours bien vivant, s’exprime à travers la diversité de ses commerçants, la qualité de leurs produits et l’accueil chaleureux qu’ils réservent aux visiteurs. Le long des rues chargées d’histoire, tous les bâtiments font tourner les têtes. N’hésitez pas à entrer!

LlAMARYON Marion Desjardins

Revisitez le berceau de la ville de Québec, planifiez une escapade non loin de la maison, puis partez à la découverte des talents, des commerçants et des produits d’ici dont regorge le Petit Champlain. Vous verrez, chaque porte grande ouverte, chaque vitrine alléchante et chaque menu fièrement affiché donne envie d’entrer et de se laisser guider. Ne faites pas que passer, vivez ce quartier!

Du petit matin à la fin de la journée, les rues prennent vie. Pendant que des piétons les yeux bien ronds font du lèche-vitrine, des visiteurs se prélassent dans les parcs Félix-Leclerc et du Petit-Champlain, tandis que des clients s’attablent sur les terrasses estivales agrandies des restaurants.

Entre les bâtiments historiques bordant la rue du Cul-de-Sac, des parapluies aux couleurs du drapeau québécois flottent au-dessus des passants qui portent aussitôt leur regard vers le ciel. Au crépuscule, des guirlandes et des boules illuminées éveillent la magie du quartier, au moment même où s’amorcent Les visites fantômes de Québec et la pièce de théâtre d’été «Ils se sont aimés» présentée au Théâtre du Petit Champlain.

Des trouvailles uniques

LlAMARYON Marion Desjardins

Imaginez magasiner dans ce cadre enchanteur, tout en encourageant des commerçants d’ici. Créations d’artisans aux multiples talents, vêtements pour toute la famille, gourmandises irrésistibles, accessoires pour la maison, bijoux, œuvres d’arts, trouvailles... La quarantaine de commerçants faisant partie de la Coopérative du Petit Champlain promet variété et émerveillement.

D’une boutique à une autre, les visiteurs chaussent les mocassins d'Amimoc, tombent sous le charme des designers québécois de l’Atelier La Pomme, coiffent leur tête à chapeau chez Ibiza, craquent pour le style nautique de Le Capitaine D'à Bord et adoptent la mode urbaine d'Oclan pour ainsi garnir leur garde-robe.

Puis, ils saisissent l’occasion de s’offrir un bijou en onyx de la Boutik Art Denis Nicolas, de gâter le petit dernier chez les ptits mosüs, d’ajouter du punch à leur cuisine avec les accessoires recherchés de la boutique Pot en Ciel et d’admirer les œuvres de la Galerie d’art Chez l’Artiste.

Le plein de saveurs

LlAMARYON Marion Desjardins

Attirés par la convivialité des terrasses et les parfums émanant des cuisines des restaurants, les visiteurs ont l’embarras du choix pour combler leur fringale. Après tout, tant de découvertes creusent l’appétit! Le fish’n chips de morue maison du Bistro Sous le Fort, les vins au verre, les fromages et les charcuteries du Bistrot le Pape Georges, les réputés déjeuners du Lapin Sauté ou les pizzas du Sapristi Bistro-Bar, pour ne nommer que ces délices, les feront saliver.

Plusieurs retrouveront leur cœur d’enfants devant les douceurs de la confiserie Madame Gigi, la crème glacée et les produits d’érable de La Petite Cabane à sucre de Québec, les délices chocolatés de La Fudgerie ou les plaisirs gourmands de La Nougaterie, tout en faisant le plein d’énergie pour continuer leur visite.

Les hôtels des quartiers voisins accueilleront d’ailleurs volontiers ceux qui ne voudront plus partir. À l’achat de deux nuitées consécutives et plus dans un même établissement participant, une carte prépayée de 75 $ (par réservation) leur sera remise. Celle-ci pourra être utilisée notamment chez tous les commerçants de la Coopérative du Quartier Petit Champlain.

Planifiez votre visite et rêvez déjà d’y être en visitant le www.quartierpetitchamplain.com