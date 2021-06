Tournoi de l’ATP: un revers crève-coeur pour Auger-Aliassime

Félix Auger-Aliassime est passé tout près d’atteindre la finale d’un tournoi de l’ATP pour une deuxième semaine consécutive, mais le Français Ugo Humbert a contercarré ses plans, samedi, au tournoi sur gazon de Halle, en Allemagne.

Finaliste à Stuttgart le week-end dernier, Auger-Aliassime a été battu par Humbert en demi-finale, au terme d’un long duel de plus deux heures et demi, en trois manches de 6-4, 3-6 et 7-6 (5). Le match s’est ainsi décidé au bris d’égalité, où le Québécois, qui accusait un retard, a vendu chèrement sa peau.

Les deux mêmes joueurs s’étaient aussi affrontés à Stuttgart, lors des quarts, dans une partie chaudement disputée. Auger-Aliassime l’avait alors emporté en deux manches de 7-6 (5) et 7-6 (8).

Malgré la défaite, Auger-Aliassime peut garder la tête haute, lui qui a notamment vaincu le Suisse Roger Federer, plus tôt cette semaine, à Halle. En combinant ses deux dernières compétitions, le Québécois a remporté six de ses huit derniers matchs.