Trop c’est comme...

Pfizer Zeneca, Johnson et Moderna, Astra, etc. Êtes-vous d’accord qu’on en a plein le catalyseur ? Jusqu’à mars 2020, on a cru que le tsunami Donald Trump sur les médias sociaux et soucieux dépassait l’entendement, mais, depuis un an et demi, depuis la mémorable ruée vers le papier de toilette, rien ne dépasse la pandémie.

Ici, au Québec, pour qu’un sujet surpasse le Canadien et la météo, c’en prend épais. Mais cette pandémie maudite y est parvenue même si les Glorieux, contre toutes attentes, sont rendus en demi-finale de la Coupe Stanley. Et ne faites pas votre Réjean Tremblay en me disant que vous le saviez. Personne, même pas Geoff Molson ou Jojo Savard, n’a vu venir le train bleu-blanc-rouge. Eh bien, incroyable, comme la tricolore équipe reprenait son titre de premier sujet intéressant du printemps, bang ! Se produit l’incroyable. Le virus assomme un coach, le coach flambant neuf. Celle-là non plus, on ne l’a jamais vue venir. Incroyable cette chienne de COVID ! Elle attaque notre Dominique, celui qui était en train de devenir un héros national et pas à cause de ses conférences de presse. On s’entend.

Moi qui étais foncièrement écœuré d’en parler, d’écrire là-dessus et d’y penser, voilà que le puant sujet revient infecter mon clavier.

Demain, ce sera l’été. Il sera précisément 23 h 32 en ce petit dimanche soir lorsque le printemps cédera sa place à l’été. Enfin le repos, le relâchement, cibole ! Il faut que ce soit tout de suite après une victoire du Canadien. Oui, 92 jours, 17 heures et 55 minutes après l’hiver, on en a assez.

On peut-tu passer à autre chose que les masques, les vaccins, les aiguilles, le Purel ? On peut-tu vivre 15 minutes sans entendre les chiffres de l’Inde, l’hypocrisie de la quatrième vague et des vaccins qui, finalement, ne valent plus de la chnoute.

Les fêtes nationales, le golf, la pêche, le vélo, les canicules, Coderre, les BBQ, les camisoles, Caufield, les gougounes et les bermudas, ça ne vous tente pas ? On peut-tu changer de sujet, tabouère !

C’est rendu qu’entendre quelqu’un tousser te donne le goût de t’asperger de Lysol avant de t’enterrer dans le jardin.

Y a des jours, pas de farce, je m’ennuie de la couette à Washington.

ZLIGNE

Louis Valois me demande qui a eu l’idée de ramener Julie Payette de l’espace.

Une des activités les plus intéressantes dans un pique-nique, c’est de courir après les napkins.

La station-service est le seul endroit où tu tiens le pistolet et c’est toi qui te fais voler.

Nouveau sur le marché. Un vaccin pour les gens allergiques aux piqûres.

Nouveau pompiste au coin. C’est la recrue d’essence.

Décès de l’inventeur du bouton « snooze ». Ses funérailles auront lieu demain à 3 h, 3 h 9, 3 h 18 et 3 h 27.

Compétition de cloueurs au Centre y tiennent des marteaux.

Inquiétude. Pourquoi les docteurs disent-ils qu’ils « pratiquent » ?

Qu’est-ce qui enveloppe, mais n’emballe pas ? La cellulite.

Belle phrase d’amoureux : « Quand je t’ai caressée pour la première fois, j’ai réalisé que j’avais passé toute ma vie les mains vides. »

