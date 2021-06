Un candidat politique fier d’être un adepte de sadomasochisme

Un candidat au poste de conseiller municipal à Manhattan a vu sa campagne électorale éclaboussée alors qu’une vidéo de lui en pleine session sadomasochiste a été publiée sur Twitter.

Dans la vidéo en question, on peut voir Zach Weiner presque nu et bâillonné, des épingles à linge accrochées sur les mamelons et en train d’être commandé par une dominatrice.

Le candidat de 26 ans a confirmé au New York Post que c’était bien lui qui apparaissait dans la vidéo qui daterait d’il y a environ 18 mois.

«Je ne voulais pas que les gens voient ça, mais il est trop tard. Je n’ai pas honte que cette vidéo circule sur Twitter», a affirmé Zach Weiner dans un communiqué.

«Je suis un fier adepte du sadomasochisme», a-t-il indiqué au New York Post.

Le jeune politicien affirme n’avoir aucune idée comment ces images ont pu être diffusées.