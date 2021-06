Un court métrage devenu grand

Après avoir connu un succès immense et inattendu sur YouTube, avec quelques millions de visionnements, La bataille de Farador aura une vie au grand écran. Un film inspiré du court métrage est en tournage à Québec et se poursuivra en Belgique cet automne.

La bataille de Farador raconte l’histoire d’un groupe d’amis adeptes de jeux de rôle, notamment Donjons et Dragons, qui verra son quotidien être perturbé par le retour de Kim, la sœur de Charles, le maître de jeu, qui revient au Québec après une douloureuse séparation.

« C’est trois amis qui vivent dans la même maison et qui s’évadent dans un jeu de rôle imaginaire. Ils ont des vies plates professionnellement. La sœur d’un des gars arrive et demande de l’aide à son frère et elle constate que c’est lui qui en a le plus besoin », a raconté le réalisateur Édouard A. Tremblay.

La comédie fantastique met en vedette Éric K. Boulianne, Benoît Drouin-Germain, Lucien Ratio, Catherine Brunet, Florent Losson, Marc-Antoine Marceau, Métushalème Dary, Sabrina Bégin-Tejada et Lauren Hartley.

Le film verra le jour 16 ans après l’apparition du court métrage de 13 minutes sur YouTube.

« Ce fut une longue période de financement et d’écriture. Je ne suis pas un réalisateur connu et tu dois faire tes preuves et montrer que tu es capable d’en faire. Feuilles mortes, mon premier long métrage, m’a donné cette crédibilité. Les films de genre sont aussi plus difficiles à financer au Québec », a lancé le réalisateur entre le tournage de deux scènes, dans une résidence de Sillery.

Photo Stevens LeBlanc

Stress et humilité

L’immense succès du court métrage a mené à la réalisation de ce projet. L’histoire de La bataille de Farador a beaucoup évolué au cours des dernières années.

« Ce fut un des premiers succès YouTube québécois, à l’époque, avec quelques millions de visionnements. Le film devait, à l’origine, être fait par la défunte division cinéma du festival Juste pour rire. Je cherchais des producteurs et j’ai réussi à en trouver un à Québec », a-t-il indiqué.

Éric K. Boulianne joue le rôle de Charles, le maître de jeu. Auteur et scénariste, il a obtenu de petits rôles dans des courts métrages et dans L’affaire Dumont, La chute de Sparte, PRANK et Avant qu’on explose. Il a passé une audition il y a quatre ans.

Photo Stevens LeBlanc

« La bataille de Farador est mon premier projet d’envergure. J’aborde ça avec un peu de stress et d’humilité. Je plonge là-dedans et ça va être le fun », a indiqué celui qui a aussi été impliqué dans la scénarisation.

En Belgique

Catherine Brunet, qui joue Kim, sa sœur, voulait tellement jouer dans La bataille de Farador qu’elle a harcelé son agence pour jouer dans ce film.

« J’étais une super fan lorsque j’étais ado. Ma chambre, lorsque j’étais jeune, était médiévale. J’ai capoté lorsque j’ai su que c’était pour se faire en long métrage. J’étais assez crinquée de ces univers-là. C’est vraiment un honneur pour moi de faire partie de ce film. C’est mon premier gros rôle dans un film, c’est ce qui se rapproche le plus de jouer dans Le Seigneur des anneaux », a-t-elle laissé tomber.

Photo Stevens LeBlanc

Le personnage de Kim constate, à son retour au Québec, que les choses n’ont pas changé.

« Ce sont des gars qui ne veulent pas vieillir et qui n’ont pas d’ambitions à part jouer. Ils veulent rester dans leur monde imaginaire. Elle essaie d’entraîner son frère dans ce qu’elle pense être le droit chemin », a mentionné Catherine Brunet, qu’on a vue dans 5e rang.

Le tournage se déroule jusqu’au 22 juin à différents endroits de Québec. Coproduction avec la Belgique, le tournage sera complété, si tout va bien, à l’automne, à Bouillon et à Bruxelles, où le monde de Farador prendra forme.

« Il n’y a pas de châteaux ici et on retrouve, en Wallonie, une forte culture médiévale », a fait remarquer le réalisateur.

La bataille de Farador devrait prendre l’affiche à la fin de l’année 2021 ou en 2022.