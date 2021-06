Un homme de 25 ans porté disparu à Longueuil

La police de Longueuil demande l’aide de la population afin de retrouver un jeune homme de 25 ans porté disparu depuis jeudi.

Andrew Geordy Saint-Pierre a «une légère déficience intellectuelle», a précisé la police, samedi, en ajoutant qu’il pourrait se trouver à l’école Lemoyne d’Iberville, à la Place Longueuil, au métro Longueuil, au parc Jean De Lalande ou à Montréal.

Il mesure 1 m 57 (5 pi 2 po) et pèse 60 kg (132 lb). Il a les cheveux et les yeux noirs et s’exprime en français.

Au moment de sa disparition, il portait un t-shirt noir, une veste à manches longues bleue, des sandales noires et blanches, des jeans bleus et sac à dos de couleur camouflage.

Toute personne ayant de l’information permettant de le retrouver peut contacter le 911.